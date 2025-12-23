Adana'da yaralı bulunan kerkenez tedaviye alındı

İlginizi Çekebilir

Adana

ADANA - Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde yaralı bulunan kerkenez tedaviye alındı.

Doğankent Mahallesi'ndeki bir bahçede vatandaş tarafından yaralı bulunan kerkenez, Adana Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne getirildi.

Kuşu ekiplere teslim eden Tolga Özer, AA muhabirine, arkadaşının kendisini arayıp yaralı bir kerkenez bulduğunu belirterek, tedavisinin yapılması için yardım istediğini ifade etti.

Bunun üzerine kuşu arkadaşından alıp ekiplere ulaştırdığını anlatan Özer, kerkenezin sağlığına kavuşmasını beklediğini kaydetti.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü personeli de Özer'e duyarlılığından dolayı teşekkür etti.

Kerkenezin tedavisinin tamamlanmasının ardından doğal yaşam alanına bırakılacağı öğrenildi.



