Adana

Adana'da yasa dışı tıbbi müdahalede bulundukları iddia edilen 3 zanlı gözaltına alındı

ADANA - Adana'da bazı kişilere yasa dışı tıbbi müdahalede bulundukları öne sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ve Yüreğir ilçelerindeki 2 ikamete operasyon düzenledi.

Adreslerde 4 bin 655 ilaç ve 1470 tıbbi cihaz ele geçirildi.

Polis ekipleri, ikametlere gelen kişilere yasa dışı tıbbi müdahalede bulundukları iddia edilen 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlılar hakkında "kişilerin hayat ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç yapma ve satma" suçundan adli işlem başlatıldı.



