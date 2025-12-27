Adana'da yeni asgari ücretin açıklanmasının ardından fahiş fiyat denetimleri devam etti

İlginizi Çekebilir

Adana

ADANA - Adana'da Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, yeni asgari ücretin açıklanmasının ardından fahiş fiyat artışlarının ve haksız rekabetin önüne geçilmesi amacıyla işletmelerdeki denetimlerini sürdürdü.

Ticaret İl Müdürü Hüseyin Gödelek ve beraberindeki ekip, yeni asgari ücretin açıklanması ve yaklaşan yılbaşı dolayısıyla artırdıkları denetimleri, kent genelindeki alışveriş merkezleri ve marketlerde devam ettirdi.

Fahiş fiyat artışlarının ve haksız rekabetin önüne geçilmesinin amaçlandığı çalışmada, ürünlerin raf ve kasadaki fiyatı karşılaştırıldı.

Gödelek, gazetecilere, Ticaret Bakanlığının talimatıyla denetimlerin 81 ilde eş zamanlı yürütüldüğünü belirtti.

Denetimlerin aralıksız süreceğini belirten Gödelek, şöyle konuştu:

"Yılbaşına özel kampanya veya indirim gibi ifadelerin yer aldığı vitrin ya da reyonlardaki ürünlerin fiyatının gerçeği yansıtıp yansıtmadığını titizlikle inceliyoruz. Karşılaşılan bir sorun olduğunda işletmelere idari yaptırım uyguluyoruz. Vatandaşlarımız fiyatlarla ilgili karşılaştıkları uygunsuz durumları bizlere bildirdiği takdirde anında müdahale ediyoruz ve yerinde tespit ediyoruz."



