İlginizi Çekebilir

Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ Tarsus'ta temaslarda bulundu
Kahramanmaraş'ta bir kişi tartıştığı amcasını silahla yaraladı
ATO ve Esnaf Odası'ndan Adana kebabı ustalık eğitimi
Adana'da tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgeleriyle 8 bin kişiye istihdam sağlanacak
Antalya'da polisten şafak operasyonu
UNICEF ve Rönesans Holding'ten gençlerin eğitimi için işbirliği
Mersin'de otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı
Antalya'da gençler atlı sporlar hakkında bilgilendirildi
Antalya'da "Eski Kıyafetlerle İleri Dönüşüm Atölyesi" düzenlendi
Dörtyol ilçesinde fırın ve pastaneler denetlendi

Adana'da yüzme öğrenen öğrencilere sertifikaları verildi

Adana

Adana'da yüzme öğrenen öğrencilere sertifikaları verildi

ADANA - Adana'da yüzme kursunu tamamlayan 135 öğrenci düzenlenen törenle sertifikalarını aldı.

Valilik ve Yüreğir Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü himayesinde yürütülen "Sosyal Dönüşüm Projesi" kapsamında 1000 öğrencinin yüzme eğitimi alması amacıyla kurs düzenlendi.

Proje kapsamında ilk etapta İmadettin Levent İlkokulu ve Mustafa Cahit Kıraç İlkokulu öğrencileri yüzme eğitimine alındı.

İki hafta süren kursu başarıyla tamamlayan 135 öğrenciye Atakent Olimpik Yüzme Havuzu'nda düzenlenen törenle sertifikaları verildi.

Törene, Yüreğir Kaymakamı Mehmet Aksu, Yüreğir Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Necip Demirci, Sportif Faaliyetler Şube Müdürü Gülizar Bozakşahin ve Türk Kızılay Yüreğir Şube Başkanı Asım Gül katıldı.

Öte yandan öğrencilere yönelik yüzme kurslarının devam edeceği öğrenildi.



Spor 27.11.2025 14:09:42 0
Anahtar Kelimeler: adana'da yüzme öğrenen öğrencilere sertifikaları verildi

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Türkiye’de Çocuk İşçi Olmak: Sömürü, İhmal ve Korunması Gereken Haklar
Bahri Çolpan

Egzozu Patlak Motorlardan Bıktık Artık
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Ayrışma Değil, Birleşme Vakti!
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Algı Yönetimi ve Olgu Gerçeği
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

Ölünün arkasından teneke çalmak!
Ecz. M.Akif Maskan

Ekranların Işığında Kaybolan Sağlık: Modern Yorgunluğun Sessiz Hikâyesi
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

İhtiyaç, Menfaat ve Siyaset

İlginizi Çekebilir

1

Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ Tarsus'ta temaslarda bulundu

2

Kahramanmaraş'ta bir kişi tartıştığı amcasını silahla yaraladı

3

ATO ve Esnaf Odası'ndan Adana kebabı ustalık eğitimi

4

Adana'da tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgeleriyle 8 bin kişiye istihdam sağlanacak

5

Antalya'da polisten şafak operasyonu

6

UNICEF ve Rönesans Holding'ten gençlerin eğitimi için işbirliği

7

Mersin'de otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı

8

Antalya'da gençler atlı sporlar hakkında bilgilendirildi

9

Antalya'da "Eski Kıyafetlerle İleri Dönüşüm Atölyesi" düzenlendi

10

Dörtyol ilçesinde fırın ve pastaneler denetlendi