Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü kutlandı

Adana

ADANA - Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Atatürk Parkı'nda düzenlenen törende, Vali Yavuz Selim Köşger, 6. Kolordu Komutanı Tümgeneral Mehmet Yasin Kalın ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Daha sonra protokol üyeleri ve katılımcılar, 500 metre uzunluğundaki Türk bayrağıyla Uğur Mumcu Meydanı'na yürüdü.

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Geçer, meydandaki konuşmasında, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümünü kutladı.

Şehitleri rahmet, gazileri minnetle anan Geçer, "Tek bir hedefimiz var, Adana'yı yaşanabilir ve daha modern bir hale getirmek. Onların cephede yazdığı şanlı destanı bizler üretim, kültür, sanat ve hizmetle sürdürmeye devam ediyoruz." dedi.

- Jandarma ekipleri gösteri sundu

Öğrencilerin şiir okuduğu programda, halk oyunları ekipleri gösteri sundu. "Atatürk'ün Mücahitlerinden Adana'ya" etkinliği kapsamında Pozantı ilçesinden yola çıkan bisikletli sporcular da taşıdıkları Türk bayrağını, Vali Köşger'e teslim edildi.

Törende, Jandarma Genel Komutanlığına bağlı Mehteran Birliği konser verdi, Merasim Bölük Komutanlığınca "Tüfekli Hareketler" gösterisi sunuldu,

- "Yüreklerimiz, büyük bir coşku ve vatan sevgisiyle çarpmakta"

Köşger, tören sonrası gazetecilere, Adana'nın düşmen işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünü büyük coşkuyla kutladıklarını belirtti.

Etkinliklere katılanlara teşekkür eden Köşger, şöyle konuştu:

"Allah bir daha bu memlekete düşman istilası göstermesin. Kimse bu topraklarla ilgili aklına kötü niyet getirmesin. Bu milletin çocukları 104 yıl önce yaptıklarının çok daha fazlasını bugün yapmaya muktedirler. Yüreklerimiz, çok daha büyük bir coşku ve vatan sevgisiyle çarpmakta."



