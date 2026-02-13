İlginizi Çekebilir

Adana'nın ilçelerinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi

ADANA - Adana'nın ilçelerinde etkili olan sağanak ulaşımda aksamalara yol açtı.

Kentte etkisini gösteren sağanak nedeniyle ilçelerdeki bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Seyhan Nehri'nin önemli kollarından Göksu Çayı'nda su seviyesinin yükselmesi nedeniyle Feke-Saimbeyli kara yolu ulaşıma kapandı.

Kara yolunda kalan bir araç, traktör yardımıyla mahsur kaldığı bölgeden kurtarıldı.

Jandarma ekipleri, araçların geçmemesi için yola bariyer çekti.

Saimbeyli ilçesi Himmetli Mahallesi'nde heyelan nedeniyle kapanan bazı sokaklar, iş makineleriyle tekrar açıldı.

Kozan ilçesi Çamlarca Mahallesi'nde de heyelan dolayısıyla kapanan yol, ekiplerin yürüttüğü çalışma sonrası yeniden kullanıma sunuldu.



