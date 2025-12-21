AFAD Başkanı Pehlivan, Kahramanmaraş'ta incelemelerde bulundu

KAHRAMANMARAŞ - Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Kahramanmaraş'ta İl Afet Koordinasyon Toplantısı'na katıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde Pehlivan'ın katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, afet sonrası süreçte sahada yürütülen çalışmalar, devam eden projeler, kurumlar arası koordinasyonun mevcut durumu ile hayata geçirilmesi planlanan ilave tedbirler ele alındı.

Toplantıya Vali Mükerrem Ünlüer, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Serdar Atalar, ilçe kaymakamları, belediye başkanları ve ilgili kurumların temsilcileri katıldı.

Toplantının ardından Pehlivan, beraberindeki heyetle il müdürlüğü hizmet binası, havuz binası, birlik müdürlüğü binası, köpekli arama kurtarma binası ile arama ve kurtarma depolarında incelemelerde bulundu.

AFAD Başkanı Pehlivan, daha sonra Kızılseki kırsal konutları ile Anka Toplu Konutları'nda yürütülen kalıcı konut çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.