Ağır yanıkların iz bırakmaması için kök hücre üzerine çalışma yapılıyor

ANTALYA - AYŞE YILDIZ - Yanık ve Travma Derneği Başkanı Prof. Dr. Emrah Şenel, büyük yanıkların tedavisinde uygulanacak kök hücreyle ilgili çalışmalar olduğunu belirterek, "Önümüzdeki süreçte, inşallah kök hücreyle hiç iz kalmadan büyük ağır yanıklar da tedavi edilebilecek." dedi.



Aynı zamanda Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi olan Şenel, Antalya'da, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı işbirliğiyle düzenledikleri "2. Ulusal Yanık Kongresi", "2. Avrasya Yanık Kongresi" ve "2. Ulusal Yanık Hemşireliği Kongresi"nde, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kongrede yanık alanında önemli başlıkları ele aldıklarını söyledi.

- "20 yılda Türkiye'de 80'e yakın ünite ve merkez kuruldu"

Türkiye'nin yanık tedavisi konusunda en tecrübeli ülkelerden biri olduğuna işaret eden Şenel, "Çünkü maalesef çok yanık vakamız var. Bu yanık vakalarını hayatta tutmak için çok tecrübeli insanımız yetişti. Özellikle son 20 yıldır Sağlık Bakanlığımızın öncülüğünde, Türkiye'de 80'e yakın ünite ve merkez kuruldu. Bu merkezler modern anlamda donatıldı." diye konuştu.

Şenel, yanık tedavisi alanında hekim ve hemşirelerin eğitildiğini, Türkiye'nin, dünyada en ehil ülkelerden biri olduğunu ifade ederek, yeni yanık tedavi yöntemleri üzerine de çalışıldığını dile getirdi.

Ağır yanıkları klasik yöntemlerle tedavi etmeye çalışırken mutlaka vücutta iz kaldığını belirten Şenel, "Bunu çözmek için kök hücreyle ilgili bazı deneme çalışmaları var, kısmen başarılı olduğunu görüyoruz. İnşallah önümüzdeki süreçte, hastanın kendi derisinden elde edilen kök hücreyle hiç iz kalmadan büyük ağır yanıklar da tedavi edilebilecek." diye konuştu.

Şenel, farkındalık çalışmaları yapılarak Avrupa ülkelerinde yanık vakalarının çok az olduğuna dikkati çekti.

- "Yanan bölgeye buz koymak yarayı daha da derinleştiriyor"

Şenel, tüm yanıkların yüzde 70'ini sıcak su yanıklarının oluşturduğuna dikkati çekerek, "Yanık tedavisinde çok iyiyiz ama bundan sonra yanığı önleyici tedbirlere de ağırlık vermemiz gerekiyor. Kamu spotları yapmak, okullarda eğitim vermek, medyanın bu konu üzerine düşmesini sağlamak gerekiyor." dedi.

Ülkede en çok sıcak su yanıklarının görüldüğünü anlatan Şenel, daha sonra alev yanıklarının geldiğini ifade etti.

Alev yanıklarının çok ağır seyrettiğini ve birçok ameliyat gerektirebildiğini vurgulayan Şenel, "Yanık anında ilk müdahale önemli. Yanan bölge, çeşmenin altında, ılık suda tutulması gerekiyor. Soğuk su ya da buz konulduğunda daha çok zarar veriyor, yarayı derinleştirir. Ilık su, yanığın derinleşmesini azaltıyor, ağrıyı kesiyor ve daha çabuk iyileştiriyor. Belki ameliyat olarak iyileşecek olan bir yanık kendiliğinden iyileşecek hale gelebiliyor." diye konuştu.