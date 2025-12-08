ANTALYA - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, "Sunduğumuz her hizmet bizim için bir görev olmanın ötesinde, şehitlerimizin aziz hatırasına duyduğumuz saygının, onlara olan vefa borcumuzun bir gereğidir. Bu hassasiyetle çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz." dedi.

15 Temmuz Derneğince 9. Geleneksel Şehit Aileleri Buluşması Antalya'nın Kemer ilçesindeki bir otelde yapıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Tarıkdaroğlu, programda yaptığı konuşmada, buluşmanın önemli olduğunu belirterek, emek veren herkese teşekkür etti.

Türk halkının zor zamanları omuz omuza vererek aşmış bir ecdadın torunları olduğunu kaydeden Tarıkdaroğlu, "Ne zaman vatanı tehdit edilse, iradesine kastedilse, inancıyla ve cesaretiyle yeniden ayağa kalkmayı bilen bir milletin fertleriyiz. Çanakkale'de siper siper direnen ruh, Sakarya'da vatanı savunan irade, 15 Temmuz gecesi meydanlarda şahlanan bu cesaret hep aynı kaynaktan beslendi. Bu kaynak, imanımız, vatan sevgimiz ve birbirimize duyduğumuz güven oldu." diye konuştu.

15 Temmuz gecesi de milletin bir destan yazdığını dile getiren Tarıkdaroğlu, o gece milletin tanklara karşı imanıyla yürüdüğünü, bayrağı yere düşürmemek için tereddüt etmeden canını siper ettiğini söyledi.

O gece şehit olanların ülkeyi, geleceği, birliği ve beraberliği koruduğunu ifade eden Tarıkdaroğlu, "Dünyaya bir kez daha gösterdik ki, bu vatanın kaderi, ne tanklarla ne tüfeklerle değiştirilebilir. Bu millet, darbeye de esarete de asla boyun eğmez." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her fırsatta "Bu millet vatanı uğruna canını ortaya koyanları asla unutmamıştır ve unutmayacaktır." sözünü söylediğini hatırlatan Tarıkdaroğlu, kendilerinin de bu şuurla görevlerini ifa ettiklerini bildirdi.

Şehitlerin isimlerini, hatıralarını, cesaretlerini yaşatmak için çalıştıklarını ve şehitlerin emanetleri ailelerinin her daim yanında olmaya gayret ettiklerini aktaran Tarıkdaroğlu, şunları söyledi:

"Bakanlık olarak sosyal hizmetlerimiz, psikososyal desteklerimiz ve istihdamdan eğitime kadar sunduğumuz imkanlarla sizlerin hayatına her aşamada dokunan destekler sunuyoruz. Sunduğumuz her hizmet bizim için bir görev olmanın ötesinde, şehitlerimizin aziz hatırasına duyduğumuz saygının, onlara olan vefa borcumuzun bir gereğidir. Bu hassasiyetle çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz."

Tarıkdaroğlu, bu milletin bir daha 15 Temmuz gibi imtihanlar yaşamamasını temenni etti.

- "Sadakatimizi yalnızca devletimize göstereceğiz"

Antalya Valisi Hulusi Şahin de şehit yakınlarını her zaman ailenin bir parçası olarak gördüklerini söyledi.

15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden yaklaşık 10 yıl geçtiğini ancak bu sürede olayın daha iyi analiz edilmesi gerektiğini belirten Şahin, "Bu topraklar, tarih boyunca Moğol istilalarından Haçlı seferlerine kadar pek çok saldırıya uğradı. Biz savaşmayı ilk defa öğrenmiş bir millet değiliz. Yeri geldiğinde savaşır, kan veririz, gerektiğinde de kan alırız. İstiklal Harbi'ni verenler hep aynı ilkeyi dile getirmiştir, 'İrade-i Milliye, İstiklal-i Tam' Yani ne irademizi ne de bağımsızlığımızı kimseye teslim etmeyiz." diye konuştu.

15 Temmuz'un, Türk milletinin özgürlüğüne vurulmak istenen bir darbe olduğunu ifade eden Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çanakkale'de ve Kurtuluş Harbi'nde bizi köleleştirmek isteyenler vardı. 15 Temmuz da bunun başka bir versiyonudur. Ancak bu milletin hamiyetini, cesaretini ve şecaatini hesap edemediler. Bunun sonucunda zelil ve sefil oldular. Bugün bizlere düşen görev, şehitlerimizin mirasına sahip çıkmak, milletimizi ve devletimizi daha da geliştirmek ve yukarılara taşımaktır. Bunun için okuyacağız, Kur'an-ı Kerim'in rehberliğinde hareket edeceğiz ve sadakatimizi yalnızca devletimize göstereceğiz. Bundan taviz vermediğimiz sürece, bizi ne topla ne de tüfekle yıkabilirler. Bunun en açık örneğini 15 Temmuz'da hep birlikte gördük."

Programda ayrıca 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, 252 şehidin mezarından toprakları alarak muhafaza altına alan fakat 253'üncü şehidin mezarının Fas'ta olması nedeniyle imkansızlıktan dolayı oraya gidemeyen Ahmet Güler'in bu isteğini gerçekleştirerek Fas'taki şehit mezarından getirdiği toprağı Güler'e teslim etti.

Programa, Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, Kepez Kaymakamı Suat Dervişoğlu, İstanbul Vali Yardımcısı Serap Özmen Çetin, Antalya Vali Yardımcısı Erol Tanrıkulu, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Ahmet Kavukcu, 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç ve şehit aileleri katıldı.

