Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Yenigün, Adana'da konuştu:

ADANA - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün, "Cumhurbaşkanımız, önümüzdeki 10 yılı da 'Aile ve Nüfus Yılı' olarak ilan etmiştir. Biz de bu süreçte yenilikçi sosyal politikalar hayata geçirmeye, ailelerimizin birlik ve beraberliğini perçinleyen projeler ve faaliyetler gerçekleştirmeye devam etmekteyiz." dedi.

Yenigün, Nezihe Yalvaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'nde düzenlenen "Aile Şenliği Programı"na katıldı.

Adana Valisi Mustafa Yavuz ile şenlik kapsamında kurulan stantları gezen Yenigün, kadınlar tarafından yapılan el işi ürünlerle ilgili bilgi aldı.

Daha sonra aileler için verilen yemeğe katılan Yenigün, ailenin asırlardır medeniyeti ayakta tutan en güçlü yapı taşı olduğunu söyledi.

Sağlıklı bir aile ortamının geçmiş ile gelecek arasında kurulan bir köprü olduğunu belirten Yenigün, şöyle devam etti:

"Küresel ölçekte yaşanan değişim ve dönüşümler aile kurumunun birliğini, refahını ve yapısını tehdit etmektedir. Gelişen teknolojiler aile içi iletişimi maalesef azaltmaktadır. Aile bağları gittikçe zayıflayabilmekte ve yalnız yaşayan insanlarımız gittikçe çoğalmakta. Özellikle bilinçlerimize yönelen sistematik girişimlerle kadim aile değerlerimiz hedef alınmakta ve anne-baba rollerimiz ise bazen itibarsızlaştırılmaktadır. Ailelerin karşı karşıya kaldığı sorunların farklılaşması, ailelerin korunması ve güçlenmesinin önemini bir kez daha bizlere hatırlatmaktadır."

Yenigün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2025 yılının "Aile Yılı" ilan edildiğini anımsattı.

"Aile Yılı" kapsamında bazı destek kalemlerinin hayata geçirildiğini ifade eden Yenigün, şöyle konuştu:

"2025 yılı ailenin korunması ve güçlenmesi için bir milat niteliğinde bazı kararların da aniden alınmasını gerektirdi. Özellikle nüfusumuzun gittikçe azalması da ülkemiz açısından stratejik bir hamle yapmamızı gerektirdi. Amacımız ailelerimizi modern çağın tehlikelerine karşı daha dayanıklı kılmak, kadim değerlerimizi yüceltmek ve ailenin önemine dair daha güçlü bir farkındalık yaratmaktır. 2025 Aile Yılı, fakat Cumhurbaşkanımız, önümüzdeki 10 yılı da 'Aile ve Nüfus Yılı' olarak ilan etmiştir. Biz de bu süreçte yenilikçi sosyal politikalar hayata geçirmeye, ailelerimizin birlik ve beraberliğini perçinleyen projeler ve faaliyetler gerçekleştirmeye devam etmekteyiz."

- "Ailenin değerini, kıymetini tekrar hatırlamamız lazım"

Adana Valisi Mustafa Yavuz da ailenin kendileri için güveni, birliği, beraberliği, karşılıksız birbirine sarılmayı ifade ettiğini belirtti.

Ailenin değerinin bilinmesi gerektiğini vurgulayan Yavuz, şunları kaydetti:

"Sosyal medyanın bu kadar hayatımızın içine girdiği bir çağda, aslında bizler anneler ve babalar olarak belki yeni bir anne baba modeliyle birlikte çocuklarımıza, evlatlarımıza ve ailelerimize çok daha fazla sahip çıkmamız gereken bir dönemi yaşıyoruz. Kaybettiğimiz bazı değerlerimizi yeniden hatırlamamız lazım. Ailenin değerini, kıymetini tekrar hatırlamamız lazım. İyi günümüzde, kötü günümüzde bizim için güvenli liman olan ailelerimizi tekrar korumamız ve yaşatmamız lazım."

Programa, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Taşan, kurumların temsilcileri ve aileler katıldı.