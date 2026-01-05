AK Parti Adana, Mersin ve Hatay'daki üye artışlarını değerlendirdi

ADANA - Adana, Mersin ve Hatay'da AK Parti il başkanları, partinin üye sayısındaki artışa ilişkin açıklama yaptı.

AK Parti Adana İl Başkanı Tamer Dağlı, parti binasında düzenlediği basın toplantısında, Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümünü kutladı.

Yargıtay'ın 2 Ocak'ta açıkladığı verilere göre AK Parti'nin üye sayısının 664 bin 568 artarak 11 milyon 543 bin 301'e ulaştığını dile getiren Dağlı, şöyle konuştu:

"Bu artış, Türkiye siyasi tarihinde güçlü bir toplumsal karşılığın ve sahaya dayalı siyaset anlayışının göstergesi olmuştur. Adana İl Başkanlığı olarak 11 bin 891 yeni üye kaydı gerçekleştirerek Adana'da da üye sayımızı 328 bin 629'a çıkardık. Emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum."

Dağlı, milletin, AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a olan teveccühünün artarak devam ettiğini belirterek, "Bir sonraki seçimlerde hepimizin ortak amacı Sayın Cumhurbaşkanı'mızı tekrardan güçlü şekilde başkan olarak seçmek ve ona Adana olarak da vefa borcumuzu ödemek." dedi.

- Mersin

Mersin İl Başkanı Adem Aldemir de parti binasında yaptığı açıklamada, Türkiye'nin en geniş tabanlı siyasi hareketi haline geldiklerini vurgulayarak, "Mersin teşkilatı 209 bin 40 üyeye ulaşarak yeni bir rekora imza atmıştır. 2025'te 21 bin 370 üyenin partimize katılması, Mersin'de AK Parti'ye ve liderine duyulan güvenin somut bir göstergesi olmuştur." ifadelerini kullandı.

Aldemir, başarının masabaşında değil sahada yürütülen çalışmalar sonucunda elde edildiğini söyledi.

Konuşmasının ardından Aldemir, bir basın mensubunun sorusu üzerine, CHP'den istifa eden Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır'ın AK Parti'ye katılmasıyla ailenin daha da büyüyeceğini kaydetti.

- Hatay

Hatay İl Başkanı Mustafa Erdoğan da açıklamasında, AK Parti'nin üye sayısındaki artışın istikrarlı vizyon ve güveni ortaya koyduğuna dikkati çekerek, "Hatay İl Teşkilatı olarak biz de 2025 yılının son 7 ayında 157 bin 327 olan üye sayımıza 12 bin 284 yeni üye ekleyerek bu başarıya katkıda bulunduk." diye konuştu.