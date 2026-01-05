AK Parti Antalya'da 279 bin 232 üyeye ulaştı

ANTALYA - AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin, partilerinin Antalya'daki toplam üye sayısının 2025'te 19 bin 203 kişinin katılımıyla 279 bin 232'ye ulaştığını bildirdi.

Çetin, yaptığı açıklamada, AK Parti'nin yeni üyeleriyle büyümeye devam ettiğini, Yargıtay Başkanlığı tarafından 2 Ocak'ta açıklanan resmi verilere göre, AK Parti'nin üye sayısının 664 bin 568 artarak 11 milyon 543 bin 301'e ulaştığını belirtti.

Bu artışın, Türkiye'nin siyasi tarihinde güçlü bir toplumsal karşılığın ve sahaya dayalı siyaset anlayışının somut göstergesi olduğunu ifade eden Çetin, şunları kaydetti:

"Partimizin Antalya'da toplam üye sayısı 279 bin 232'ye ulaşmış olup, geride bıraktığımız 2025 yılında 19 bin 203 yeni üye aramıza katılmıştır. Teşkilatımızın tüm kademeleriyle bakanlarımız, MKYK üyelerimiz, milletvekillerimiz, il yönetimimiz, ana kadememiz, gençlik kollarımız, kadın kollarımız, ilçe başkanlarımız, belediye başkanlarımız, meclis üyelerimiz, mahalle başkanlarımız ve kıymetli hemşehrilerimizle her geçen gün büyüyor, güçleniyoruz. Umudunu AK Pati'mize bağlayan ve aramıza katılan Antalyalı hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde durmadan, yorulmadan çalışmaya devam ediyoruz."

Gazipaşa’dan Kaş’a kadar 19 ilçede çalışmaya, üretmeye devam ettiklerini belirten Çetin, hem teşkilat çalışmaları hem hükümet yatırımlarıyla sahada olduklarını vurguladı.

Çetin, AK Parti'nin, kurulduğu günden bu yana siyaseti milletin gündeminden koparmadan yürütmeyi esas aldığını, talep ve beklentileri doğrudan sahadan okuyarak karar süreçlerini bu iradeyle şekillendirdiğini belirtti.

Atılan her adımda, milletle kurulan güçlü bağın AK Parti’yi Türkiye’nin en geniş tabanlı siyasi hareketi haline getirdiğini kaydeden Çetin, şu ifadeleri kullandı:

"Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde geçen iktidar yılları boyunca AK Parti, siyaseti kapalı salonlardan değil, milletin içinde, milletle birlikte ve millet için yürütmüştür. Açıklanan üye artışı, yalnızca sayısal bir büyümeyi değil, bu liderliğe, bu anlayışa ve ortaya konulan istikrarlı vizyona duyulan güveni de açıkça ortaya koymaktadır. AK Parti, farklı sosyal kesimleri ve hayat tarzlarını ortak hedefler etrafında buluşturan, 'Biz Büyük Bir Aileyiz' anlayışıyla yoluna devam eden güçlü bir siyasi harekettir. 'Türkiye Yüzyılı' hedefleri doğrultusunda kararlılıkla ilerleyen AK Parti, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da milletin taleplerini merkeze alan bir siyaset anlayışıyla çalışmalarını sürdürecektir. Teşkilatlarımızın sahadaki gayreti, üyelerimizin fedakarlığı ve milletimizin desteğiyle büyüyen bu yapı, ülkemizin geleceği için aynı inanç ve azimle çalışmaya devam edecektir."