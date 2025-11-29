AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş, Isparta'da konuştu:

ISPARTA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, "Şimdiki temel amacımız 2028'de yapılacak seçimlerde Recep Tayyip Erdoğan'ın bir kez daha Cumhurbaşkanı seçilerek, milletimize, devletimize ve tüm dünya mazlumlarına umut olacak hizmet yolculuğuna en güçlü şekilde devam etmesidir." dedi.

Büyükgümüş, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Isparta'da partisinin il başkanlığını ziyaret etti. Burada konuşan Büyükgümüş, Isparta'da AK Parti olarak yakaladıkları birlik ve beraberliğin artarak devam etmesini istediklerini söyledi.

Ocak ayından bugüne 700 binden fazla yeni üye ile AK Parti teşkilatlarını büyüttüklerini belirten Büyükgümüş, her zaman mahallelerden, köylere, ilçe merkezlerinden il teşkilatlarına kadar atılacak adımlarda büyük siyasi kültürle çalışmalarını yürüttüklerini dile getirdi.

AK Parti ailesinin büyüdüğünü, yeni üyelerle bu ailenin yoluna güçlenerek devam ettiğini vurgulayan Büyükgümüş, şöyle devam etti:

"Isparta gibi birlik beraberlik halinde samimiyetle çalışan teşkilatlarımızla bunu her seçimde şimdiye kadar mümkün kıldık. İnşallah şimdiki temel amacımız da 2028'de yapılacak seçimlerde Recep Tayyip Erdoğan'ın bir kez daha Cumhurbaşkanı seçilerek, milletimize, devletimize ve tüm dünya mazlumlarına umut olacak hizmet yolculuğuna en güçlü şekilde devam etmesidir. Hedefimiz belli, menzilimiz net ve inşallah büyüyen, güçlenen kadrolarımızla bu hedefe hep birlikte koşar adım ilerleyeceğiz."

Büyükgümüş, siyaset anlayışlarında hiyerarşiye yer olmadığını, "Bir kardeşimizi daha nasıl bu çatının altına kazandırırız." gayretinde olduklarını ifade etti.

Bu mücadelenin asla bitmeyecek, menzili olmayacak adeta bir Kızıl Elma gibi ulaşıldığında daha büyük hedeflere varmayı amaçladıkları bir mücadele olduğunu dile getiren Büyükgümüş, "Temel gayemiz, bir gönüllü daha saflarımıza katarak yola devam etmektir. Toplantımızda da bunun küçük bir nişanesini sunmak istemiştik. MKYK toplantımızda aldığımız değerlendirmelerle, yeni fikirlerle bu çalışmalarımızı da zenginleştirerek devam ediyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından AK Parti İl Başkanı Furkan Cem Er, Büyükgümüş'e hediye takdiminde bulundu.