AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, Adana'da şehit ailesi ve huzurevi sakinleriyle görüştü

ADANA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Adana'da şehit ailesi ve huzurevi sakinleriyle bir araya geldi.

Kaya, merkez Çukurova ilçesindeki Şehit Kara Pilot Yüzbaşı Serhat Sığnak Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne ziyarette bulundu.

Yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi alan Kaya, merkezde ağırlanan yaşlılarla sohbet etti.

Kaya, daha sonra 2018'de Irak'ın kuzeyindeki Kani Rash bölgesinde bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına düzenlenen terör saldırısında şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Halil İbrahim Şık'ın baba evine gitti.

Şehidin babası Bekir ve annesi Sıdıka Şık ile görüşen Kaya, AK Parti teşkilatlarının şehit ailelerine hizmet etmeyi şeref bildiğini söyledi.

Kaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendilerine, "En önemli görevlerinizden biri şehit aileleriyle ilgilenmek" dediğini belirterek, "İnşallah terörsüz Türkiye'yi başarıyla tamamlarsak daha fazla anneler ağlamasın. Türkiye artık çok daha güçlü olacak, hem içeride hem dışarıda terör örgütleri bir bir yok olacak." ifadesini kullandı.

Birlik ve beraberliğin önemini vurgulayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, şöyle konuştu:

"Biz Kürt-Türk kardeşçe 1000 yıldır bu topraklardayız. Aramıza 40 yıldır bu nifak tohumlarını ekenler ortada. Onlara fırsat vermeyeceğiz, ebedi kardeşliğimizi güçlendireceğiz. Biz etle tırnak gibiyiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Allah'ın izniyle bu süreci de başarıyla tamamlamayı hedefliyoruz. Türkiye'yi çok daha güçlü kılacağız."

Baba Bekir Şık da Kaya'nın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kaya, görüşmenin ardından aileye Kur'an-ı Kerim hediye etti.



