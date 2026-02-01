AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Gül, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

İlginizi Çekebilir

​​​​​​​KAHRAMANMARAŞ - AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Muhammed Burak Gül, Anadolu Ajansının gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Gül, lifebox, AJet ve ROKETSAN'ın sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "İsrail’in açlığa mahkum ettiği Gazzeliler yardım noktasında yoğunluk oluşturdu", "Portre"de Ahmet Aslan'ın "Yılların ardından" başlıklı fotoğraflarını seçen Gül, "Haber"de Ali Atmaca'nın "Bir güneş doğuyor", "Spor"da Bünyamin Çelik'in "Statların dili" karelerini tercih etti.

Gül, "Doğal Yaşam ve Çevre"de Stuart Brock'in "Yasaya karşı" ve "Günlük Hayat" kategorisinde Deniz Kalaycı'nın "Mır mır mır" fotoğrafına oy verdi.

- Oylama

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce altyazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.




