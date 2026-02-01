İlginizi Çekebilir

Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik partisinin Osmaniye İl Başkanlığı'nda konuştu: (1)
Belen ilçesinde sis etkili oldu
Antakya ilçesinde inşaat şantiyesindeki çukura düşen işçi yaralandı
Hatay'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
Antalya-Isparta yolunda heyelan meydana geldi
Yeşilay, Isparta'da geçen yıl 27 bin kişiye ulaştı
GÜNCELLEME 2 - Burdur'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
GÜNCELLEME: Antalya'da devrilen yolcu otobüsündeki 8 kişi öldü, 26 kişi yaralandı
AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Gül, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

AK Parti Mersin Milletvekili Kıratlı kuvvetli yağıştan etkilenen ilçelerde inceleme yaptı

AK Parti Mersin Milletvekili Kıratlı kuvvetli yağıştan etkilenen ilçelerde inceleme yaptı

AK Parti Mersin Milletvekili Kıratlı kuvvetli yağıştan etkilenen ilçelerde inceleme yaptı

MERSİN - AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı, kuvvetli yağıştan olumsuz etkilenen Mezitli ve Erdemli ilçelerinde incelemede bulundu.

Kıratlı, 30 Ocak'taki yağışta zarar gören Mezitli ilçesindeki Doğulu Mahallesi ve Mezitli Deresi'nde yürütülen çalışmaları inceledi.

Devlet Su İşleri Genel Müdür Yardımcısı Cengiz Han Kılıçaslan ve AFAD İl Müdürü Alparslan Yenitürk ile görüşen Kıratlı, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kıratlı, daha sonra Erdemli ilçesinde Belediye Başkanı Mustafa Kara ile Pınarbaşı, Çiftepınar ve Üzümlü mahallelerini ziyaret etti, yağıştan etkilenen vatandaşlar ve çiftçilerle görüştü.

Kıratlı, yaptığı açıklamada, Mersin Valiliği koordinasyonunda tüm kamu kurumlarının sahada olduğunu belirtti.

Çalışmaların aralıksız sürdüğünü kaydeden Kıratlı, şu ifadeleri kullandı:

"Şehrimizin her noktasındaki süreci yakından takip ediyoruz. En büyük tesellimiz can kaybı ve ciddi yaralanmanın yaşanmamış olmasıdır. Selden zarar gören vatandaşlarımız için hasar tespit çalışmaları da titizlikle devam etmektedir. Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yaralarımızı en kısa sürede saracağız."



Yurt Dünya 1.02.2026 14:49:59 0
Anahtar Kelimeler: ak parti mersin milletvekili kıratlı kuvvetli yağıştan etkilenen ilçelerde inceleme yaptı

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

1. Muris Muvazaasında "Görünürdeki İşlem" ve "Gizli İrade"nin Üçüncü Kişilere Etkisi
Bahri Çolpan

Birde Ara Yolları Gösterin
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İdareciler Günü ve Zamanında Söylenmeyen Sözler
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

“Sebepsiz Sebep?”
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Diploma Enflasyonu ve Aşırı Nitelik Yanılsaması

İlginizi Çekebilir

1

Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi

2

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik partisinin Osmaniye İl Başkanlığı'nda konuştu: (1)

3

Belen ilçesinde sis etkili oldu

4

Antakya ilçesinde inşaat şantiyesindeki çukura düşen işçi yaralandı

5

Hatay'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

6

Antalya-Isparta yolunda heyelan meydana geldi

7

Yeşilay, Isparta'da geçen yıl 27 bin kişiye ulaştı

8

GÜNCELLEME 2 - Burdur'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

9

GÜNCELLEME: Antalya'da devrilen yolcu otobüsündeki 8 kişi öldü, 26 kişi yaralandı

10

AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Gül, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı