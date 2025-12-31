AK Parti Mersin Milletvekili Söylemez, Bozyazı Devlet Hastanesi ek hizmet binasını inceledi

MERSİN - AK Parti Mersin Milletvekili Havva Sibel Söylemez, yapımına devam edilen Bozyazı Devlet Hastanesi ek hizmet binasında incelemede bulundu.
Söylemez, beraberindeki AK Parti Bozyazı İlçe Başkanı Gökhan Zor ve parti teşkilatıyla yapımına devam edilen Bozyazı Devlet Hastanesi ek hizmet binasında incelemelerde bulunarak çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı.
Ek hizmet binasında 20 yataklı servis, 12 acil müşahede yatağı, 11 poliklinik odası, 5 yataklı 1. basamak erişkin yoğun bakım ünitesi, 3 ameliyat salonu, 2 sancı, doğum, lohusa odası, sterilizasyon ile acil röntgen ünitesi ve yemekhane bulunuyor.