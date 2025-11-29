AK Parti Mersin Milletvekili Söylemez'den ziyaret

İlginizi Çekebilir

MERSİN - AK Parti Mersin Milletvekili Havva Sibel Söylemez, uluslararası bal kalite yarışmasında altın ve gümüş madalya alan üreticiye ziyarette bulundu.

Söylemez, AK Parti Erdemli İlçe Başkanı Ali Mustafa Poş ile bal üreticisi Selahattin Say'ı ziyaret etti.

Uluslararası yarışmada elde ettiği başarıdan dolayı bal üreticini tebrik eden Söylemez, "Gurur duyduk ve başarılarının daim olmasını diliyorum. Bizler de her zaman üreticilerimizin yanındayız." dedi.

Selahattin Say da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek en kaliteli balı üretme çalışmalarına devam edeceğini kaydetti.



