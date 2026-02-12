AK Parti Seyhan Kadın Kolları'ndan Mihalgazi Belediye Başkanı Güneş'e destek

İlginizi Çekebilir

AK Parti Seyhan Kadın Kolları

ADANA - AK Parti Seyhan Kadın Kolları üyeleri, sosyal medyada yapılan paylaşımla hedef alınan Eskişehir Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün'e destek için bir araya geldi.

Partilerinin Seyhan İlçe Başkanlığı önünde bir araya gelen kadınlar, giydikleri yöresel kıyafetlerle Akgün'e destekte bulundu.

İlçe Kadın Kolları Başkanı Sümeyra Özdemir, yaptığı açıklamada, kadınların kıyafetleri ve yaşam tarzları üzerinden yapılan değerlendirmelerin kabul edilemez olduğunu belirtti.

Kadının inancı, kültürü ve tercihi üzerinden yapılan eleştirilerin yalnızca kişiyi değil temsil ettiği değerleri de hedef aldığını kaydeden Özdemir, "Değerlerimizle var olmaktan, inancımızla ve kimliğimizle kamusal hayatta yer almaktan geri durmayacağız. Kadınların kıyafeti değil, emeği, hizmeti ve duruşu konuşulmalıdır." ifadelerini kullandı.



