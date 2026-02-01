AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik partisinin Osmaniye İl Başkanlığı'nda konuştu: (1)

OSMANİYE - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Cumhurbaşkanı'mızın tek Suriye'ye yaptığı vurgu, Suriye'yi bütün Suriyelilerin beraber yönetmesi gerektiğine dair vurgusu, bugün küresel mutabakatın omurgasını teşkil etmektedir." dedi.

Çelik, partisinin Osmaniye İl Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 6 Şubat'ta kentte olacağını söyledi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde büyük acılar yaşandığını dile getiren Çelik, "11 ilimizi etkileyen büyük bir felaketti. Devlet-millet dayanışması, topyekun seferberlikle bu yaralar sarıldı, sarılmaya devam ediliyor." dedi.

Çelik, AK Parti teşkilatlarının perşembe ve cuma günleri deprem bölgesinde olacağını belirterek, "Deprem bölgelerinde yapılan çalışmalar çerçevesinde vatandaşlarımızla bir araya geleceğiz, şehitliklerimizi ziyaret edeceğiz. Aynı şekilde kaybı, yaralısı olan ailelerimizi ziyaret edeceğiz." diye konuştu.

Afette yaşamını yitirenlerin hatıralarını yaşatmaya devam edeceklerini vurgulayan Çelik, "Geçenlerde Sayın Cumhurbaşkanı'mız ve Devlet Bahçeli'nin katılımıyla Hatay'da düzenlenen törenle, 455 bininci afet konutu teslim edilmişti. Bu, dünya çapında büyük bir gayretin neticesidir ve 'yapılmaz' denilen işler yapılmıştır. Türkiye'nin bir kere daha diz çökmeyeceği, milletin bir kere daha yenilmez olduğu, başımıza ne gelirse gelsin millet şuuruyla bunların üstesinden gelebileceğimiz gözükmüştür." ifadelerini kullandı.

- "Türkiye yola devam etme iradesini bir kere daha gösteriyor"

AK Parti Sözcüsü Çelik, Rusya-Ukrayna savaşının sürdüğünü, İsrail'in ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze'deki soykırımına devam ettiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Bu gündem içerisinde doğumuzda İran ile ilgili gelişmeler için bütün dünya nefesini tutmuş durumda. 'Bununla ilgili bir müzakerede sonuç alınacak mı yoksa herhangi bir şekilde maalesef yeni bir saldırı ortaya çıkacak mı?' diye bu gündemler çok yakınımızda gerçekleşiyor. Bunların içerisinde Cumhurbaşkanı'mızın güçlü liderliği, dünya diplomasi süreçlerinde ortaya koyduğu irade ve bu çerçevede ortaya çıkan tabloda Türkiye, bütün bu şoklar ve meydan okumalar karşısında dayanıklılığını, gücünü, tüm bu sarsıntılar karşısında yola devam etme iradesini bir kere daha gösteriyor."

Dünya düzenindeki çifte standartlara dikkati çeken Çelik, "Rusya-Ukrayna savaşı söz konusu olduğu zaman yapılan hatırlatmalar, referans verilen ilkeler, dikkat edilmesi gereken kurallar bol miktarda zikredilirken, zikredilen bu kuralların, referans verilen bu ilkelerin Gazze soykırımı olduğu zaman unutulması ve terk edilmesi şeklindeki çifte standardın ötesindeki ikiyüzlülük, bütün dünyanın dikkatini çekmeye başlamıştı. Gazze ile ilgili olarak liberal düzenin elitlerinin, işleticilerinin ortaya koyduğu ikiyüzlülük, aslında bir bakıma düzenin iflas etmesinin de sembolü oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Güvenlik meselelerinin nasıl olacağıyla ilgili konuların öne çıktığını vurgulayan Çelik, şunları anlattı:

"Yani 'NATO bundan sonra nasıl devam edecek, Atlantik ilişkilerde Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupa arasındaki ilişkiler nasıl yürüyecek, Avrupa güvenlik mekanizması kurulabilecek mi kurulamayacak mı?' derken yine tüm bu tartışmaların merkezinde Türkiye ve Cumhurbaşkanı'mızın tüm bu süreçlerde nasıl bir diplomasi ortaya koyacağı var. Sadece Orta Doğu değil Avrupa güvenliği başta olmak üzere küresel güvenlikten bahsedilirken gördüğünüz gibi ne zaman masa kurulmak istense Cumhurbaşkanı'mızın fikrine ihtiyaç duyuluyor."

Çelik, Türkiye'nin, tüm dünyanın kara propagandasına karşı Suriye halkının iradesini temsil eden ilkeli bir politika çizgisi yürüttüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı'mızın tek Suriye'ye yaptığı vurgu, Suriye'yi bütün Suriyelilerin beraber yönetmesi gerektiğine dair vurgusu, bugün küresel mutabakatın omurgasını teşkil etmektedir. Gelinen noktada da Suriye'nin kendi içindeki terör unsurlarından arınması, bir yandan DEAŞ'la, DEAŞ'a dönük terörle mücadelenin kesintisiz sürmesi konusunun altı çizilirken aynı zamanda Suriye'nin kuzeyini, doğusunu işgal etmiş olan terör örgütlerinden arınma, Suriye'nin birliğini savunma konusunda atılan adımlar her zaman için Cumhurbaşkanı'mızın çizdiği vizyonun teyidi anlamına gelen, Suriye'nin iyiliğine, birliğine, bütünlüğüne dönük bir sonuç ürettiğini tekrar tekrar teyit eden gelişmelerin ortaya çıkmasını sağladı."

