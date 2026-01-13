Akasya AVM'den yarıyıl tatiline özel program

İSTANBUL - Akiş GYO bünyesindeki Akasya AVM, sömestr tatiline özel çocuklar ve aileleri için oyun, keşif, kültür ve sanatı bir araya getiren etkinlik programı hazırladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yıl boyunca kültür, sanat ve eğlence odağında etkinlikler düzenleyen Akasya, yarıyıl tatilinde de ailece geçirilen zamanı daha anlamlı hale getirmeyi amaçlıyor.

Akasya'nın 17-30 Ocak arasında düzenlenecek yarıyıl tatili programı kapsamında, Küçük Prens Atölyeleri, LEGO Deneyim Alanı ve Miniso'ya özel etkinlikler çocuklarla buluşturulacak. Programda yer alan atölye ve deneyim alanları, çocukların hayal gücünü destekleyen eğlenceli ve öğretici içerikler sunacak.

Küçük Prens Atölyeleri'nde 4-9 yaş arası çocuklar, Küçük Prens'in dünyasından ilham alan yaratıcı çalışmalarla buluşacak. Atölyelere katılan ziyaretçiler, Akasya Kültür Sanat'ta (AKS) geçerli indirimlerden de yararlanabilecek.

Program kapsamında 28 Ocak'ta Miniso'ya özel düzenlenen etkinlikte, hediye çarkı ve çocuklara yönelik figür boyama çalışmaları yer alacak.

Yarıyıl tatilinin son günlerine denk gelen 29-31 Ocak arasında da LEGO Deneyim Alanı 5-9 yaş arası çocuklara yönelik hizmet verecek. Yaparak öğrenmeyi teşvik eden bu alanda çocukların yaratıcılıklarını geliştirme imkanı bulacağı etkinlikler düzenlenecek.

- AKS'de kültür ve sanat odaklı yarıyıl

Akasya'nın kültür-sanat platformu AKS de yarıyıl dönemine özel içerikleriyle dikkati çekiyor. Bu kapsamda, çocuklar ve ailelere yönelik hazırlanan tiyatro festivaliyle Küçük Prens Atölyeleri, yarıyıl tatili boyunca ziyaret edilebilecek.

Yarıyıl tatili süresince her gün sergiyle eş zamanlı olarak sahnelenecek tiyatro oyunları sayesinde ziyaretçiler aynı gün içinde hem sergi deneyimini yaşayabilecek hem de sahne sanatlarıyla buluşabilecek.