Akbank, MIF kapsamında ADB ile yapılan ortak yatırımla destek temin etti

İSTANBUL - Akbank, Mastercard Center for Inclusive Growth tarafından yönetilen Mastercard Impact Fund (MIF) kapsamında, Asya Kalkınma Bankası (ADB) ile gerçekleştirilen ortak yatırım aracılığıyla destek temin etti.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, MIF'in desteği, kadın girişimciler tarafından kurulan KOBİ'lerin Akbank Dönüşüm Akademisi'nce rekabet gücünü ve ihracata hazırlık seviyesini artırmayı hedefleyen eğitimler için kullanılacak.​​​​​​​

İşbirliğine ilişkin imza töreni, Akbank Genel Müdürü Kaan Gür ile Mastercard Başkan Yardımcısı ve Stratejik Büyümeden Sorumlu Başkanı Jon Huntsman'ın katılımıyla Akbank Genel Müdürlüğü'nde gerçekleştirildi.

Akbank, KOBİ'lere, kadın girişimciler tarafından kurulan KOBİ'lere, depremden etkilenmiş ve kapsayıcı büyüme odağında desteklenen bölgelerdeki KOBİ'lere tahsis edilmek üzere ADB'den 5 yıl vadeli, 100 milyon dolar tutarında kaynak sağlamıştı.

MIF'in bu yeni desteği ise Akbank Dönüşüm Akademisi'nin, Girişimci Kadın Programı gibi kadınlara ait KOBİ'lerin rekabet gücünü ve ihracata hazırlık seviyesini artırmayı hedefleyen, kapasite geliştirme, mentörlük ve iş desteklerini entegre biçimde sunan eğitimler için kullanılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank Genel Müdürü Kaan Gür, Mastercard Impact Fund'ın Türkiye'deki ilk özel sektör ortağı olmaktan gurur duyduklarını belirtti.

Gür, kısa bir süre önce ADB'den sağladıkları 100 milyon dolar tutarındaki finansman ve Mastercard Impact Fund'ın desteği sayesinde, kadın girişimciler tarafından kurulan KOBİ'lere hem finansal çözümler hem de finansal olmayan çözümler sunmayı sürdüreceklerini vurgulayarak, "Bu işbirliğini, kadın girişimcilerin potansiyelini güçlendiren, sürdürülebilir bir etki yaratan ve ülke ekonomisine kalıcı değer katan önemli bir adım olarak görüyoruz." ifadesini kullandı.

Mastercard Başkan Yardımcısı ve Stratejik Büyümeden Sorumlu Başkanı Jon Huntsman da Türkiye'nin, dijital ve ekonomik açıdan yeni fırsatların eşiğinde bulunduğuna dikkati çekti.

Huntsman, güçlü yerel ortaklıklar aracılığıyla ülkenin önceliklerini desteklemeye kararlı olduklarının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Akbank ve Asya Kalkınma Bankası ile gerçekleştirdiğimiz bu işbirliği, özellikle kadınlara ait işletmeler başta olmak üzere küçük işletmelerin sermayeye erişimini genişleterek girişimcilerin ülke genelinde büyüme ve dayanıklılık yaratmasına katkı sağlıyor. Küresel uzmanlığımızı yerel önceliklerle güçlü bir örtüşme sağlayacak şekilde buluşturarak, Türkiye ekonomisi ve toplumu için inovasyonu, finansal sağlığı ve sürdürülebilir ilerlemeyi destekliyoruz."