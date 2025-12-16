Akbank mobil bankacılıkta tüm güvenlik işlemlerini tek menüde topladı

İSTANBUL - Akbank mobil bankacılıkta yeni bir adım atarak, mobil uygulamasındaki tüm güvenlik işlemlerini "Güvenlik Merkezi" menüsü altında birleştirdi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Akbank, geliştirdiği Güvenlik Merkezi menüsüyle müşterilerinin tüm güvenlik fonksiyonlarına tek noktadan erişmesini sağlıyor.

Uygulama sayesinde hesap ve cihaz ayarlarının yönetimi, "Beni Arayan Akbank mı?" doğrulaması, acil durum bildirimleri ve güvenlik ipuçları gibi 42 farklı güvenlik adımı, tek bir menüden yönetilebiliyor. Söz konusu yenilikle Akbank, mobil bankacılık deneyiminde güvenliği sade, hızlı ve esnek bir hale getirmeyi hedefliyor.

Akbank Mobil Güvenlik Merkezi'ndeki "İletişim" alanı, güvenlikle ilgili önemli uyarıları tek ekranda görünür hale getiriyor. Cihaz ayarları, güvenlik uyarıları ve son başarısız giriş bildirimleri gibi kritik bilgiler, anlık olarak kullanıcıya sunuluyor.

"Güvenlik İpuçları" alanı da "Bildirimlerini aç.", "Beni Arayan Akbank mı?" gibi konularda bilgilendirici içerikler sunarak kullanıcıların güvenlik farkındalığını artırıyor.

"Girişlerim" alanında son başarılı ve başarısız giriş tarihlerini görüntüleyebilen kullanıcılar, "Cihazlarım" alanında ise daha önce giriş yapılan cihazların listesini görebiliyor.



Menüde bulunan "Acil durum bildireceğim." butonuyla kart dondurma ve yeni kart talebi işlemleri hızlıca yapılabiliyor. İzinsiz harcamalara ilişkin harcama itirazı ise Akbank Asistan üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Diğer tüm güvenlik süreçleri için Müşteri İletişim Merkezi'ne hızlı bağlanma imkanı da sunuluyor.

- "Hem kullanıcı dostu hem güvenlik temelli bir mimariyle tasarladık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank Dijital Çözümler ve Strateji Genel Müdür Yardımcısı Şebnem Dağ Güven, Akbank Mobil Güvenlik Merkezi'nin bankanın müşteri odaklı inovasyon yaklaşımının bir parçası olduğunu belirtti.

Dijital kanallarında her temas noktasını hem kullanıcı dostu hem güvenlik temelli bir mimariyle tasarladıklarını vurgulayan Güven, şunları kaydetti:



"Değişen kullanıcı alışkanlıkları ve olası riskler doğrultusunda, mevcut 31 güvenlik fonksiyonunu 11 yeni özellikle tamamlayarak daha bütüncül, akıllı bir güvenlik yapısı kurguladık. Tüm bu adımları Güvenlik Merkezi çatısı altında birleştirerek müşterilerimizin tüm işlemleri tek ekrandan kolayca yönetmesini sağladık. Bu yaklaşım, geleceğin dijital bankacılığı için de güçlü bir zemin hazırlıyor."





