Akbank'ın dijital tahvil ihracı kadın girişimcilere kaynak olacak

İSTANBUL - Akbank, Uluslararası Finans Kurumu'na (IFC) gerçekleştirdiği dijital tahvil ihracıyla Türkiye'de kadınlar için finansal fırsatların geliştirilmesine katkı sağlamayı hedefliyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Akbank, 5 yıl vadeli ve 100 milyon dolar tutarındaki ihracı "Digitally Native Notes" (DNN) olarak gerçekleştirdi.



İşlemde Citi, aracı kurumla ihraç ve ödeme ajansı olarak görev alırken, Euroclear'ın Dijital Finansal Piyasa Altyapısı (D-FMI) kullanıldı. "Dağıtık Defter Teknolojisi" (DLT) ile merkezi olmayan kayıtları güvenli bir şekilde tutmayı sağlayan altyapı, operasyonel süreci kolaylaştırarak ihraç edilen tahvilin, işlemin fiyatlandırıldığı gün içerisinde takas edilmesine imkan tanıdı.

Sağlanan kaynak, kadınlara ait KOBİ'lerin finansmanı ile kadınlara yönelik konut kredilerinin desteklenmesi başta olmak üzere, kadınların finansmana erişimini artırmayı amaçlayan projelere tahsis edilecek.



- "Euroclear'ın teyidine göre dünyanın ilk dijital cinsiyet eşitliği tahvili"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank Hazine ve Finansal Kurumlar Genel Müdür Yardımcısı Şebnem Muratoğlu, Euroclear'ın teyidine göre, dünyanın ilk dijital cinsiyet eşitliği tahvilini ihraç ettiklerini belirtti.



Muratoğlu, işlemin Akbank'ın finansal teknolojileri benimseme ve sermaye piyasalarında yenilikçi çözümlere öncülük etme yolculuğunda önemli bir kilometre taşı olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Blockchain altyapısı kullanılarak gerçekleştirilen bu işlem, hem teknolojik bir atılım hem de özünde sosyal etki barındıran bir finansman modeli. Elde edilen fonları kadın KOBİ'lere ve kadınlara kullandırılan konut kredilerinin finansmanına yönlendirerek, toplumsal cinsiyet eşitliği ve ekonomik güçlenmeye bağlılığımızı ileri taşıyoruz. IFC'nin dijital tahvilimize yatırımı, ileri dijital çözümleri anlamlı bir sosyal etkiyle birleştirme vizyonumuza güçlü bir destek niteliği taşıyor ve ekonomimizde kalıcı bir dönüşümü destekliyor."