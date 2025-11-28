Akciğer kanserini yenen hastadan "sigarayı bırakın" çağrısı

ADANA - DİDEM AKIN AKÇAY - Adana'da yakalandığı akciğer kanserini yenen 60 yaşındaki Hacı Çetin, kullananlara sigarayı bırakma çağrısında bulundu.

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) olan Çetin'in, geçen yıl rutin kontrol için gittiği hastanede akciğerinde kitle bulunduğu tespit edildi.

Teşhisin ardından yapılan detaylı taramalarda Çetin'in hastalığının ileri evrede olduğu belirlendi.

Çetin, tanı konulmasının ardından doktorların önerisiyle yaklaşık 35 yıldan bu yana kullandığı sigarayı bıraktı.

Özel bir hastanede kemoterapinin yanı sıra hedefe yönelik, bağışıklık sistemini kuvvetlendiren immünoterapi tedavisi uygulanan Çetin'in küçülme sağlanan tümörü ameliyatla alındı.

Yaklaşık bir yıllık tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşan Çetin, kullananlara sigarayı bırakma çağrısında bulundu.

- "Nefes almak çok güzel bir şey"

Hacı Çetin, AA muhabirine, son bir yıldır kanser tedavisi nedeniyle büyük sıkıntı yaşadığını söyledi.

Kanser teşhisi konulmasının ardından doktorların kendisine çok düşük yaşama şansı verdiğini ve hemen sigarayı bırakmasını istediğini anlatan Çetin, şöyle konuştu:

"Eşimin, dostumun, ailemin sayesinde ben bu hastalığı çok şükür yendim. Şu anda da iyiyim. Normal günlük hayatıma devam ediyorum. Herkesten Allah razı olsun. Sigaraya ne zaman başladığımı hatırlamıyorum ama bıraktığımı hatırlıyorum Cemal hoca sayesinde. Cemal hoca 'Sigara içeceksen bana gelme, benim bu ameliyatı yapmama, beni yormana gerek yok. Hiçbir şeye yaramaz' dedi. Bıraktım sigarayı, iyi ki de bırakmışım."

Çetin, şu anda kendini çok iyi hissettiğini, nefes darlığı ve öksürük gibi sıkıntılar çekmediğini dile getirdi.

Tedavi öncesinde nefes almakta, günlük basit aktiviteleri bile yapmakta zorlandığını vurgulayan Çetin, "Hastaneye geldiğimde, tanı konduğunda nefes almakta epey güçlük çekiyordum. Evin merdivenlerini dahi çıkamıyordum. Çok şükür şu anda nefes alıyorum. Nefes almanın tadını, zevkini almaya başladım. Nefes almak çok güzel bir şey. Herkese sigarayı bırakmasını tavsiye ederim." diye konuştu.

- Erken tanı için tarama önemli

Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Cem Mirili de akciğer kanserinde risk faktörlerinin başında sigara kullanımının geldiğine dikkati çekti.

Kanserde erken tanının önemine değinen Mirili, "50 yaşını geçmiş ve sigara içmiş herkesin düşük doz tomografiyle yılda ya da iki yılda bir mutlaka taranmasında yarar var. Bu taranma yönteminin erken tanıyı artırdığı, hastalığın ölüm riskini azalttığı da kanıtlanmıştır." dedi.

Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Cemal Özçelik, ameliyat sonrası Hacı Çetin'in sağlık durumunun iyi olduğunu, üç haftada bir immünoterapi tedavisinin ise devam ettiğini kaydetti.