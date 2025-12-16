İlginizi Çekebilir

Akcoat'tan eğitime teknoloji desteği

İSTANBUL - Akkök Holding iştiraki Akcoat, toplumun sürdürülebilir gelişimine katkı sunma vizyonuyla Sakarya'nın Adapazarı ilçesindeki Karakamış İlkokulu'na bilgisayar bağışında bulundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, emaye, seramik, cam, yapışmaz, dekoratif kaplamalar ile pigment gruplarında üretim yapan Akcoat, 2022'de başlattığı teknoloji destek programını bu yıl da sürdürdü. Şirket, bu kapsamda Adapazarı'ndaki Karakamış İlkokulu'na bilgisayar bağışladı.

Okulda gerçekleştirilen programa, Karakamış İlkokulu Müdürü Hasan Çelik, Adapazarı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden şube müdürleri Sedat Bezci ve Soner Yılmaz katıldı.

Törende şirketi, Akcoat Pazarlama Müdürü Gülçin Göktürk, İnsan Kaynakları Müdürü Sena Özgül ve Akcoat Kurumsal İletişim Yöneticisi Batuhan Basalak ve Bilgi Sistemleri Uzmanı Yunus Emre İmamoğlu temsil etti.

Öğrencilerin gelişim yolculuklarına katkı sunmak ve onları yeni nesil teknolojilerle buluşturmak Akcoat için stratejik bir öncelik olmaya devam ediyor. Bugüne kadar birçok öğrenciye bilgisayar desteği sağlayarak teknoloji ve eğitimi bir araya getiren şirket, projeyi teknoloji ve bilim odaklı üretim vizyonunun doğal bir uzantısı olarak görüyor.

Akcoat, bölgedeki eğitim olanaklarının iyileştirilmesine yönelik katkılarını gelecek dönemde daha da genişleterek sürdürmeyi ve çocukların teknolojiye erişimini güçlendirecek uzun soluklu projelere imza atmayı hedefliyor.



