Akdeniz ilçesine 1081 yeni çöp konteyneri kazandırılacak

MERSİN - Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde mahallelere 1081 yeni çöp konteyneri yerleştirilecek.

Akdeniz Belediyesinin açıklamasına göre, vatandaşlara daha temiz, sağlıklı ve düzenli yaşam alanı sunmak için çalışmalar devam etti.



Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının geçen haftalarda 400 litrelik 551 çöp konteyneri hibe ettiği belediye, yeni alımlarla envanteri güçlendirildi.

Çalışma sonunda 1081 yeni konteyner, mahallelere yerleştirilmiş olacak.

Açıklamada görüşleri aktarılan Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, şu ifadeleri kullandı:



"Akdeniz, Mersin'in en yoğun nüfus hareketliliğine sahip ilçesi. Gündüz nüfusumuzun 700 bini aşması, temizlik ve çevre yönetiminde daha güçlü bir altyapı gerektiriyor. İlçemizin ihtiyaçlarını yerinde tespit ediyor, hem bakanlığımızın destekleri hem de belediyemizin öz kaynaklarıyla temizlik hizmetlerimizi güçlendiriyoruz."

