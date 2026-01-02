Akdeniz Kaymakamı Şener, Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünü kutladı

İlginizi Çekebilir

MERSİN - Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şener, mesajında, 3 Ocak'ın bağımsızlık iradesinin, fedakarlığın ve sarsılmaz birlik ruhun simgesi olduğunu belirtti.

Mersin'in kurtuluş mücadelesinde sergilenen kahramanlığın, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde Anadolu'nun dört bir yanında yükselen milli mücadele ruhunun ayrılmaz bir parçası olduğunu ifade eden Şener, şunları kaydetti:

"Bu aziz şehir, Kuvayımilliye birliklerinin cesareti ve milletimizin topyekun direnişiyle esareti reddetmiş, bağımsızlık idealine olan bağlılığını tarihe altın harflerle yazdırmıştır. Cumhuriyeti'mizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, kurtuluş mücadelesinde şehit olan kahramanlarımızı ve gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, Mersin'imizin düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünü gururla kutluyorum."



