Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ndeki çocuklar için "yılbaşı" etkinliği

ANTALYA - Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gören çocuklar için "yılbaşı" etkinliği düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Bölümü tarafından H Blok Atrium'da gerçekleştirilen etkinlikte, Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, çocuklarla bir araya geldi.

Hastane çalışanlarının ve çocukların yeni yılını kutlayan Özkan, 2026'nın daha iyi geçmesi temennisinde bulundu.

Etkinlikte hasta çocuklar, palyaço ve çizgi film kostümü giyenlerle mutlu zaman geçirdiler. Antalya Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı tarafından gerçekleştirilen konserde çocuklar gönüllerince eğlenip şarkılar söyledi.

Etkinliğe, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Gülbin Arıcı, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete, başhekim yardımcıları, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Oğuz Dursun, hekimler ve çocuk hastalar ile aileleri katıldı.



Yurt Dünya 29.12.2025 14:21:20 0
