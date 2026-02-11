Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özkan, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

İlginizi Çekebilir

ANTALYA - Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Anadolu Ajansının gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Özkan, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Haber" kategorisinde Ali Atmaca'nın "Bir güneş doğuyor" fotoğrafını oylayan Özkan, "Spor" kategorisinde Orhan Çiçek'in "Zirvenin sahibi" karesini beğendi.

"Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Dolunaya inat" adlı fotoğrafı, "Günlük Hayat" kategorisinde Harun Özalp'in "Yağmur altında, keyfi yerinde" karesini tercih eden Özkan, "Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de zorla yerinden edilen Filistinliler topraklarına döndü", "Portre" kategorisinde ise Cem Özdel'in "Rastgeldi" adlı fotoğrafları seçti.

Fotoğraflara bakınca 2025'te neler yaşandığının insanın gözünün önüne geldiğini belirten Özkan, "2025'te bizi en çok üzen şey Gazze savaşı, çocukların ve kadınların öldürülmesi oldu. Beni en çok etkileyen şeydi. Açıkçası bu konu üzerinde kararımı verdim." dedi.

İnsanların acısını hissetmenin ve empati yapmanın artık çok uzaklaşılan bir duygu olduğunu ifade eden Özkan, seçkide kendisini etkileyen fotoğraflara oy verdiğini söyledi.

- Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.



