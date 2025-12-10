Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özkan, öğrenci topluluk başkanlarıyla buluştu

ANTALYA - Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren kültür ve spor topluluklarının başkanlarıyla bir araya geldi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, etkinlikte Özkan, öğrencilerle sohbet ederek sorunlarını dinledi, çözüme kavuşturulması için ilgili birimlere talimat verdi.

Özkan, mezunları ayıran hususların diploma kadar ürettikleri projeler, topluma katkıları, takım içinde iş yapabilme becerileri ve kendilerini geliştirme çabaları olduğunu belirtti.

Bu yüzden öğrenci topluluklarını çok önemsediklerini bildiren Özkan, "Bugün üniversitemizde 112'si kültür, 31'i spor olmak üzere toplam 143 öğrenci topluluğumuz bulunuyor. Bu sayı sadece bir istatistik değildir, Akdeniz Üniversitesinin gençlerine ne kadar geniş bir alan açtığının güçlü bir göstergesidir." ifadelerini kullandı.

Toplulukların, öğrencilerin kendilerini keşfettiği yerler olduğunu vurgulayan Özkan, aynı zamanda bir fikri hayata geçirme cesaretinin de bu ortamlarda kazanıldığını aktardı.

Özkan, "Öğrenci Odaklı Üniversite" anlayışları gereği, toplulukların sesine kulak vermeyi temel bir görev olarak gördüklerini kaydetti.

Etkinlikte, Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli ve İleri Sağlık Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ömer Özkan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şükrü Özen, Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanı Öğretim Görevlisi Ramazan Uyar, kültür ve spor toplulukları başkanları yer aldı.