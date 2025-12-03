Akdeniz Üniversitesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla program düzenlendi

İlginizi Çekebilir

ANTALYA - Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Üniversite Hastanesinde çalışan engellilerle bir araya geldi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi A Blok'ta düzenlenen programa, Rektör Özkan, Başhekim Prof. Dr. Yıldıray Çete, Başhekim Yardımcıları Prof. Dr. Derya Mutlu, Doç. Dr. Murat Uçar, Doç. Dr. Volkan Doğru, Dr. Öğretim Üyesi Ali Ünal, Hastane Başmüdürü Öğretim Görevlisi Hatice Yavuz Yüce, akademisyenler ve hastane çalışanları da katıldı.

Rektör Özkan, engel denen şeyin çoğu zaman bedenlerde değil, toplumun bakışında ve davranışlarında ortaya çıktığını belirtti. Etkinlikte, bir günün anlamını hatırlatmak için değil, engellilerin duruşuna, mücadelesine ve emeğine duydukları saygıyı vurgulamak için bir araya geldiklerini anlatan Özkan, "Çünkü engellilik bir kimlik değildir." ifadelini kullandı.

En büyük engelin sevgisizlik olduğunu dile getiren Özkan, şunları kaydeti:

"Sevginin, saygının ve dayanışmanın olduğu yerde hiçbir engel insanı durduramaz. Toplumu bir arada tutan en güçlü değerlerden biri, farklılıkların birlikte üretebilmesidir. Her bir insanın kendine özgü bir yeteneği ve gücü olduğuna inanırım. İnsanı, sahip olduğu bu yeteneklerle uyumlu şekilde konumlandırdığınızda hem bireyin hem de toplumun potansiyeli en güçlü haliyle ortaya çıkar. Bizim görevimiz, sizlerin yanında olmak, ihtiyaçlarınızı duymak, çalışma koşullarınızı iyileştirmek ve yolunuzu açmak."



