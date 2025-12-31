Akdeniz Üniversitesi'nde İHA pilotu eğitimi verildi

ANTALYA - Akdeniz Üniversitesi Havacılık Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından İnsansız Hava Aracı Pilotu eğitimi verildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) yetkilendirmesiyle düzenlenen eğitimler, İHA Eğitim Kuruluşu yetkisine sahip merkezde gerçekleştirildi.

Teorik ve uygulamalı eğitimin verildiği 36 saatlik derse, 14 kursiyer katıldı. Ayrıca, 4 saatlik Temel Radyo Haberleşme eğitimi de gerçekleştirildi.

Eğitimler, Havacılık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Çoşgun, Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Ramazan Uyar ve İdari İşler Birim Sorumlusu Osman Özgürler gözetiminde yapıldı.

Programda, uzman İHA eğitmenleri Öğr. Gör. Levent Uzunsakal ve Ömer Aydoğan görev aldı.

Eğitimi tamamlayan kursiyerlere, uluslararası geçerliliğe sahip İHA-1 Ticari Pilot sertifikası verildi.