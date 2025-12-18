İlginizi Çekebilir

Akdeniz Üniversitesinde muhtarlara eğitim verildi

ANTALYA - Akdeniz Üniversitesinde Konyaaltı ilçesindeki mahalle muhtarlarına, mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmeleri için eğitim verildi.

Akdeniz Üniversitesi ile Antalya Konyaaltı Muhtarlar Derneği arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında üniversitesinin Senato Salonu'nda düzenlenen eğitime Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şükrü Özen, Akdeniz Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (AKUNSEM) Müdürü Doç. Dr. Ramazan Gök, Konyaaltı Muhtarlar Derneği Başkanı Mihriban Sarı ve eğitim alan mahalle muhtarları katıldı.

Rektör Özkan, buradaki konuşmasında, mahallelerin nabzını tutan, vatandaşla devlet arasındaki ilk teması kuran muhtarları bilgiyle güçlendirmek istediklerini belirtti.

Güçlü bir mahallenin, donanımlı muhtarla başladığını kaydeden Özkan, "Akdeniz Üniversitesi olarak bizler, bilgiyi sadece üreten değil, onu toplumun her kesimiyle buluşturan bir üniversite olmayı önemsiyoruz. Muhtarlarımızla kurduğumuz bu işbirliği, tam da bu anlayışın bir sonucudur. Üniversitemizin kapıları sizlere her zaman açıktır." diye konuştu.

Altınkum Mahalle Muhtarı Derya Bahar ise gördükleri derslerden çok keyif aldıklarını kaydetti.

Eğitim sayesinde yapay zekayı daha aktif ve verimli kullanmayı başlayacağını aktaran Bahar, "Onun içinde bu dersler ilk adımı oldu. Diğer derslerde zaten çok sürükleyici ve bize katan şeyler oldu." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Rektör Özkan, eğitime katılan muhtarlara katılım sertifikası verdi.



18.12.2025
