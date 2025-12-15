Akdeniz Üniversitesi'nden Bakım Hizmetlerinde Dijital ve Yeşil Dönüşüm Projesi

ANTALYA - Akdeniz Üniversitesi'nde Dijital ve Yeşil Becerilerle Güçlendirilmiş Bakım Ekosistemi (CADI) Projesi'nin açılış programı gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre Avrupa Birliği Erasmus Programı kapsamında desteklenen ve Akdeniz Üniversitesi öğretim üyesi, Avrupa Birliği Araştırma ve Uygulama Merkezi (AKVAM) Müdürü Doç. Dr. Mustafa Çoban'ın yürütücülüğünü yaptığı projenin açılış programı, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yavuz Tekelioğlu Konferans Salonu'nda yapıldı.

Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz Toker, programda yaptığı konuşmada, projenin üniversite adına önemli bir kazanım olduğunu belirtti.

Toker, bu tür projelerin genç akademisyenler ve öğrenciler için yol gösterici olduğuna dikkati çekerek katkı sunan tüm paydaşlara teşekkür etti.

Projenin yürütücüsü AKVAM Müdürü Doç. Dr. Mustafa Çoban, projenin temel hedefinin bakım hizmetlerinde dijital ve yeşil becerilerle güçlendirilmiş bir ekosistem oluşturmak olduğunu vurguladı.

Çoban, tasarlanma sürecinde Akdeniz Üniversitesi'nin güçlü altyapısından ve çok yönlü imkanlarından yararlanıldığını ifade etti.

Programa üniversite yöneticileri, akademisyenler, kamu kurumları temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve proje paydaşları katıldı.

Bakım hizmetlerinde dijitalleşme ve sürdürülebilirliği birlikte ele alan proje, sağlık, teknoloji, kamu ve sivil toplum paydaşlarını bir araya getirerek bakım alanında yenilikçi ve kalıcı bir model oluşturmayı hedefliyor.

