Akseki Esnaf ve Sanatkarlar Şoförler Odası başkanlığına Vahit Öz aday oldu

ANTALYA - Akseki ve İbradı ilçelerinde faaliyet gösteren esnaf ve şoförlerin bağlı bulunduğu Akseki Esnaf ve Sanatkarlar Şoförler Odası başkanlığı için Vahit Hamdi Öz adaylığını açıkladı.

Öz, yaptığı açıklamada, Türkiye genelinde esnaf için kredi limitlerinin 1 milyon lira seviyesinde olduğunu belirterek, Akseki'de bu limitlerin 600 bin liraya kadar düşmesinin ülke genelindeki uygulamalardan değil, mevcut yönetimde yaşanan güven ve istikrar kaybından kaynaklandığını söyledi.

Oda yönetiminde ilçe, mahalle ya da meslek grubu ayrımı yapılmaması gerektiğini vurgulayan Öz, Akseki ve İbradı ilçe merkezlerinin yanı sıra tüm mahallelere eşit ve adil bir anlayışla yaklaşacaklarını dile getirdi.

Öz, merkez–mahalle ayrımı olmadan, her esnafın kendini temsil edilmiş hissettiği bir yönetim anlayışını esas alacaklarını kaydetti.

Oda bünyesinde yer alan şoför esnafına ilişkin de değerlendirmede bulunan Öz, servis hatları ve çalışma düzeninin adil, dengeli ve şeffaf bir anlayışla ele alınması gerektiğini söyledi.

Servis taşımacılığına ilişkin uygulamaların belirli kişi ya da grupların menfaatine göre değil, tüm şoför esnafının ortak haklarını gözeten bir yaklaşımla yürütülmesi gerektiğini ifade eden Öz, oda yönetiminin bu konuda dengeleyici bir rol üstlenmesi gerektiğini kaydetti.

- "Proje ve teşvik üreten bir oda hedefliyoruz"

Odanın yalnızca rutin işlemlerle anılan bir yapı olmaması gerektiğini vurgulayan Öz, Avrupa Birliği, ilgili bakanlıklar ve kamu kurumları tarafından sunulan hibe, teşvik ve destek programlarına yönelik proje üretebilen bir oda yapısını hedeflediklerini ifade etti.

Öz, "Esnafımızın bu kaynaklardan daha etkin şekilde yararlanabilmesi için yol gösteren, proje geliştiren ve süreci takip eden bir yönetim anlayışını hayata geçirmek istiyoruz." diye konuştu.

Adaylık sürecinde esnaf ve şoförlerle birebir temas kurduklarını aktaran Öz, görev almaları halinde bu yaklaşımı sürdüreceklerini belirtti.

Öz, "Oda, esnafın kapısını rahatlıkla çalabildiği, sorunlarını doğrudan iletebildiği ve çözüm bulabildiği bir yapı olmalıdır. Biz bu anlayışla yola çıktık." ifadelerini kullandı.



5.01.2026
