Akseki Kurabiyesi minik öğrencilere tanıtıldı

ANTALYA - Akseki'de "Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası" kapsamında minik öğrencilere Akseki Kurabiyesi tanıtıldı.

Akseki İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde, hafta kapsamında Vehbi Güleç Anaokulunda düzenlenen etkinlikte, minik öğrencilere coğrafi işaret başvurusu yapılan Akseki Kurabiyesi'nin hazırlanışı ve pişirilmesi uygulamalı olarak gösterildi.

Program sonunda pişirilen kurabiyeler protokol ve öğrencilere ikram edildi.

Kaymakam Yusuf Ilıca, yaptığı açıklamada, Akseki'ye özgü değerlerin korunarak gelecek kuşaklara aktarılmasının önemine dikkat çekerek, coğrafi işaret sürecinde olan Akseki Kurabiyesi'nin bu tür etkinliklerle daha da görünür hale geleceğini ifade etti.




