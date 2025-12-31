Aksekili öğrenciler Çanakkale'yi gezdi

ANTALYA - Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen Medeniyet ve Kültür Gezileri kapsamında Aksekili öğrenciler, Çanakkale'yi ziyaret etti.

Akseki Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Halil Cengiz, yaptığı açıklamada, öğrencilerin 3 gün boyunca Çanakkale Şehitler Abidesi, 57. Alay Şehitliği, Conkbayırı, Kilitbahir Kalesi ve Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi'ni gezdiklerini belirtti.



Gezinin öğrenciler açısından önemli bir kazanım olduğunu aktaran Cengiz, "Gençlerimizin tarih bilinci kazanması, milli ve manevi değerlerimizi yerinde görerek öğrenmesi bizim için çok kıymetli. Çanakkale, bu bilincin en güçlü şekilde hissedildiği yerlerden biri." ifadesini kullandı.



Geziye katılan öğrencilerden Fadil Mert Sevinç ise Çanakkale'de gezdiği mekanların kendisini etkilediğini söyledi. Böyle bir geziye katılmasına imkan tanıyanlara teşekkür eden Sevinç, "Burada verilen mücadelenin ne kadar büyük olduğunu yerinde gördük. Şehitlerimizin fedakarlıklarını daha iyi anladım." dedi.