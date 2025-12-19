İlginizi Çekebilir

EFVET genel konferansı Antalya'da düzenlenecek
Deloitte "Teknoloji Trendleri 2026" raporunu yayımladı
Hatay'da kırsal deprem konutlarının yapımı sürüyor
Binance TR ve Matriks'ten kripto varlık işlemlerinde işbirliği
Akseki Kurabiyesi minik öğrencilere tanıtıldı
Tarsus'ta Filistin halkına destek için kermes düzenlendi
Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu şehit kabrini ziyaret etti
Aksu Uçak Lisesi'nde kütüphane, etüt ve müzik sınıfı açıldı
Osmaniye'de evde çıkan yangın söndürdü
Limak Çimento CDP listesine iki alanda girdi

Aksu Uçak Lisesi'nde kütüphane, etüt ve müzik sınıfı açıldı

Aksu Uçak Lisesi

Aksu Uçak Lisesi'nde kütüphane, etüt ve müzik sınıfı açıldı

ANTALYA -Aksu Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde kütüphane, etüt ve müzik sınıfı açıldı.

Aksu Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile bir şirket arasında imzalanan protokol kapsamında öğrencilere modern bir kütüphane, etüt ve müzik sınıfı kazandırıldı.

Törende konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yasin Eriş, lisenin Türkiye'nin en önemli havacılık liseleri arasında yer aldığını söyledi.

Türkiye'nin en önde gelen havacılık liselerinden birinde böyle nitelikli eğitim alanlarının kazandırılmasının son derece önemli olduğunu vurgulayan Eriş, "Güzel bir okulumuza çok güzel bir hizmet yapıldı. Devletimiz eğitime her türlü imkanı sağlıyor. Ancak hayırsever iş insanlarımızın katkıları da en az bunun kadar kıymetlidir. Eğitime yapılan hiçbir yatırım boşa gitmez. Bu destekler öğrencilerimizin geleceğine yapılan yatırımdır." dedi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından kurdele kesildi.

Açılış sonrası sınıfları gezen protokol üyeleri, Okul Müdürü Haldun Çevik’ten bilgi aldı.

Açılış törenine Aksu Kaymakamı Ahmet Hikmet Şahin, Aksu Belediyesi Başkanvekili Mehmet Alptekin, hayırsever iş insanları, okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.



Yurt Dünya 19.12.2025 17:49:00 0
Anahtar Kelimeler: aksu uçak lisesi'nde kütüphane etüt ve müzik sınıfı açıldı

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

11. Yargı paketi neleri içeriyor? Kimleri etkiliyor?

Bahri Çolpan

Bizim de Bahçeli Ağabeyimiz Var!
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Ayrışma Değil, Birleşme Vakti!
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Algı Yönetimi ve Olgu Gerçeği
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

Anne babadan sonra…
Ecz. M.Akif Maskan

Bağırsaklarımız Sadece Sindirmez, Hayatımızı Yönetir
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Tekno-feodalizm

İlginizi Çekebilir

1

EFVET genel konferansı Antalya'da düzenlenecek

2

Deloitte "Teknoloji Trendleri 2026" raporunu yayımladı

3

Hatay'da kırsal deprem konutlarının yapımı sürüyor

4

Binance TR ve Matriks'ten kripto varlık işlemlerinde işbirliği

5

Akseki Kurabiyesi minik öğrencilere tanıtıldı

6

Tarsus'ta Filistin halkına destek için kermes düzenlendi

7

Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu şehit kabrini ziyaret etti

8

Aksu Uçak Lisesi'nde kütüphane, etüt ve müzik sınıfı açıldı

9

Osmaniye'de evde çıkan yangın söndürdü

10

Limak Çimento CDP listesine iki alanda girdi