AKTOB Başkanlığına Kaan Kaşif Kavaloğlu yeniden seçildi

ANTALYA - Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanlığına mevcut başkan Kaan Kaşif Kavaloğlu'nun listesi oy birliğiyle seçildi.

AKTOB 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, Kundu Turizm Merkezi'ndeki bir otelde gerçekleştirildi.

AKTOB Başkanı Kavaloğlu, görev süresi içinde yapılan çalışmalar hakkında sunum yaptı.

Tek listenin yer aldığı kurulda Kavaloğlu'nun listesi oy birliğiyle seçildi.

Listede, Ece Tonbul, Selçuk Akıltopu, Mehmet Tümbül, Ramazan Kara, Zafer Alkaya, Murat Kalaycı, Hasanali Ceylan, Ahmet Çevik, İbrahim Yaşar, Mehmet Ali Karamancı, Nihat Vural, Tolga Kilit, Burak Bayaz, Revza Bayer yer aldı.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Yusuf Hacısüleyman, kurulda yaptığı konuşmada, turizmin hem Antalya hem de Türkiye için önemli bir sektör olduğunu belirtti.

AKTOB üyelerinin de hem Antalya'nın hem de Türkiye'nin turizminin şekillenmesinde etkin rol oynadığını söyleyen Hacısüleyman, AKTOB olarak hiçbir zaman kavgacı bir tutum izlemediklerini, gerek özel sektör gerekse bakanlıklarla iyi diyalog içinde olduklarını kaydetti.

Hacısüleyman, turizmin geleceğinin ve geleceğin turizminin nasıl olacağının da şimdiden öngörülmesi gerektiğinin altını çizdi.

Kavaloğlu, AA muhabirine, yoğun bir katılımla genel kurulu gerçekleştirdiklerini ve üyelerin teveccühü ile yeniden göreve getirildiğini belirtti.

Turizmin tek başına otelcilerin yaptığı bir meslek dalı olmadığını dile getiren Kavaloğlu, şunları söyledi:

"Tüm paydaşlarımızla, kamuyla ortak ciddi anlamda bir çalışma sergiliyoruz. Bu uyumun neticesinde de turizmde başarılı bir yol katettik. 2026 yılına umutla bakmak istiyoruz. Önümüzde çok zorluklar var. Zor bir coğrafyada yaşıyoruz ama dünyanın en güzel coğrafyasında yaşıyoruz aynı zamanda. AKTOB olarak üzerimize düşen bütün görevleri yapmaya hazırız."

Kavaloğlu, turizmin gelişmesine katkıda bulunmak için çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.