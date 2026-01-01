Aladağ ilçesinde kar yağışı etkisini sürdürdü

İlginizi Çekebilir

ADANA - Adana'nın Aladağ ilçesinde kar yağışının etkisi devam etti.

Hava sıcaklığının 1 derecenin altına düştüğü ilçede kar yağışı aralıklarla sürdü.

Yağış nedeniyle yüksek kesimlerdeki yollar ve ormanlar beyaz örtüyle kaplandı.



