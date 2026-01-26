Aladağ ilçesinde sis etkili oldu

ADANA - Adana'nın Aladağ ilçesinde sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.
İlçenin bazı mahallelerinde sabah başlayan sis, ilerleyen saatlerde etkisini artırdı.
Sis nedeniyle yollarda görüş mesafesi düştü.
