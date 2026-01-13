Alanya'da 6 bin 250 gümrük kaçağı güneş gözlüğü ele geçirildi

İlginizi Çekebilir

Alanya

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen operasyonda kaçak yollardan yurda sokulan 6 bin 250 güneş gözlüğü ele geçirildi.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Antalya İl Jandama Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık suçunun önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Ekipler, ülkeye kaçak yollarla güneş gözlüğü getirilerek piyasaya sürüleceğini belirledi.

Teknik ve fiziki takip sonucunda düzenlenen operasyonda S.G.İ'nin adresinde ve aracında yapılan aramada 6 bin 250 gümrük kaçağı güneş gözlüğü ele geçirdi.

Olayla ilgili adli süreç başlatıldı.



