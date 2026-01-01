Alanya'da akrobatik hareketler yaparak polisin üzerine motosiklet süren 2 kişi tutuklandı

İlginizi Çekebilir

Alanya

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde "dur" ihtarına uymayıp, motosikletle akrobatik hareketler yaparak kontrol noktasından kaçan 2 şüpheli tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlanan şüpheliler M.A. (23) ve D.U. (19) adliyeye sevk edildi. Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

İncekum Mahallesi'nde dün "dur" ikazı olmasına rağmen trafik kontrol noktasında polis ekiplerinin üzerine motosiklet sürüp, akrobatik hareketler yaparak kaçan M.A. ve D.U. gözaltına alınmıştı.



