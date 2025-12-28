İlginizi Çekebilir

Mersin'de 36 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı
Alanya'da alt geçide düşen otomobilin sürücüsü öldü
Hatay'da eğitimlerini tamamlayan 1279 acemi er yemin etti
Mersin'de müstakil evde çıkan yangında ölen iki kardeşin cenazeleri defnedildi
Turizm tedarikçilerinde 2026 sezonu hazırlıkları sürüyor
Gardiyan antrenör, 17 yılda dart milli takımına teknik direktör oldu
Adana'da kaybolan zihinsel engelli, termal kameralı dron yardımıyla bulundu
Antalya'da meslek lisesi öğrencileri temizlik ürünleri üreterek ekonomiye katkı sağlıyor
Çocuklukta fark edilmeyen katarakt ileri yaşta görme kaybına yol açabiliyor
Yeni Adana Stadyumu, Turkcell Süper Kupa yarı final maçına hazır

Alanya'da alt geçide düşen otomobilin sürücüsü öldü

Alanya

Alanya'da alt geçide düşen otomobilin sürücüsü öldü

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde kaldırıma çarptıktan sonra alt geçide düşen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Enis K. (26) idaresindeki 07 CFG 806 plakalı otomobil, Kestel Mahallesi D-400 kara yolunda kaldırıma çarptıktan sonra alt geçide düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, sürücünün kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Enis K'nin cenazesi, incelemenin ardından Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.



Yurt Dünya 28.12.2025 14:04:53 0
Anahtar Kelimeler: alanya'da alt geçide düşen otomobilin sürücüsü öldü

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

11. Yargı paketi neleri içeriyor? Kimleri etkiliyor?

Bahri Çolpan

Bugün günlerden Ela Bebek
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Ayrışma Değil, Birleşme Vakti!
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Algı Yönetimi ve Olgu Gerçeği
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

2025 yılına güle güle derken…
Ecz. M.Akif Maskan

Bağırsaklarımız Sadece Sindirmez, Hayatımızı Yönetir
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Tenekeler Diyarı

İlginizi Çekebilir

1

Mersin'de 36 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı

2

Alanya'da alt geçide düşen otomobilin sürücüsü öldü

3

Hatay'da eğitimlerini tamamlayan 1279 acemi er yemin etti

4

Mersin'de müstakil evde çıkan yangında ölen iki kardeşin cenazeleri defnedildi

5

Turizm tedarikçilerinde 2026 sezonu hazırlıkları sürüyor

6

Gardiyan antrenör, 17 yılda dart milli takımına teknik direktör oldu

7

Adana'da kaybolan zihinsel engelli, termal kameralı dron yardımıyla bulundu

8

Antalya'da meslek lisesi öğrencileri temizlik ürünleri üreterek ekonomiye katkı sağlıyor

9

Çocuklukta fark edilmeyen katarakt ileri yaşta görme kaybına yol açabiliyor

10

Yeni Adana Stadyumu, Turkcell Süper Kupa yarı final maçına hazır