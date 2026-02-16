İlginizi Çekebilir

Kahramanmaraş'ta minibüsün devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı
Castrol Ford Team Türkiye İsveç Rallisi'ni tamamladı
Antalya'da bir aile sağlığı merkezi ve 112 istasyonu açıldı, bir merkezin temeli atıldı
Kazak Sinema Günleri Antalya'da başladı
Alanya'da bir kişinin öldüğü silahlı saldırıyla ilgili 3 zanlı tutuklandı
T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hıdır, Burdur'da gençlerle buluştu
Kahramanmaraş'ta etkili olan yağışların ardından binlerce dönüm tarım arazisi su altında kaldı
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı
Toyota Gazoo Racing WRT İsveç Rallisi'nde ilk 4 sırayı aldı
"Medya Etiği-Sorumlu Gazetecilik Kampı" Antalya'da sona erdi

Alanya'da bir kişinin öldüğü silahlı saldırıyla ilgili 3 zanlı tutuklandı

Alanya

Alanya'da bir kişinin öldüğü silahlı saldırıyla ilgili 3 zanlı tutuklandı

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde seyir halindeki hafif ticari araca düzenlenen silahlı saldırıda bir kişinin yaşamını yitirmesine ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Yaylalı Mahallesi'nde Hasan Çakmak'ın (32) öldürülmesiyle ilgili şüpheliler H.A.K, S.B. ve F.İ'nin İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlandı.

Geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

- Olay

Yaylalı Mahallesi'nde 12 Şubat'ta S.B. idaresindeki 07 APE 537 plakalı hafif ticari araca ateş açılması sonucu mermilerin isabet ettiği Hasan Çakmak hayatını kaybetmişti.



Yurt Dünya 16.02.2026 23:20:38 0
Anahtar Kelimeler: alanya'da bir kişinin öldüğü silahlı saldırıyla ilgili 3 zanlı tutuklandı

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Boşanma Sonrası Nafaka: Ekonomik Güvence ve Adalet
Bahri Çolpan

Makamlar İnsanları Değiştirmemeli
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İdareciler Günü ve Zamanında Söylenmeyen Sözler
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

“Bahçe gülü, Oğul balı!”
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Esef Gök

"Mesele Milletse, Devletin Yaptığı Alkışlanır!"
Prof. Dr. Mehmet Ali Kırpık

İklim Bozukluğu
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Diploma Enflasyonu ve Aşırı Nitelik Yanılsaması

İlginizi Çekebilir

1

Kahramanmaraş'ta minibüsün devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı

2

Castrol Ford Team Türkiye İsveç Rallisi'ni tamamladı

3

Antalya'da bir aile sağlığı merkezi ve 112 istasyonu açıldı, bir merkezin temeli atıldı

4

Kazak Sinema Günleri Antalya'da başladı

5

Alanya'da bir kişinin öldüğü silahlı saldırıyla ilgili 3 zanlı tutuklandı

6

T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hıdır, Burdur'da gençlerle buluştu

7

Kahramanmaraş'ta etkili olan yağışların ardından binlerce dönüm tarım arazisi su altında kaldı

8

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

9

Toyota Gazoo Racing WRT İsveç Rallisi'nde ilk 4 sırayı aldı

10

"Medya Etiği-Sorumlu Gazetecilik Kampı" Antalya'da sona erdi