Alanya'da deniz kıyısında kadın cesedi bulundu

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde sahilde kadın cesedi bulundu.

Kızlarpınarı Mahallesi'nde bir kişinin deniz kenarında hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sahil güvenlik, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Güvenlik güçlerinin ilk belirlemelerine göre, Endonezya uyruklu Komang Dewantari'ye (31) ait olduğu tespit edilen ceset, otopsi için Alanya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.