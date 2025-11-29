Alanya'da "Hamsi Festivali" başladı

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde "3. Hamsi Festivali" başladı.

Alanya Karadenizliler Derneğince (ALKARDER), eski belediye hizmet binasının arkasındaki alanda iki gün sürecek festivalde Karadeniz Bölgesi'nin yöresel ürünleri stantlarda satışa sunuldu, katılımcılara ekmek arası hamsi ikramında bulunuldu.

İlçe sakinleri ve yerleşik yabancılar, balık ekmek alabilmek için uzun kuyruk oluşturdu.

Festivalde Davut Güloğlu, Onur Atmaca, Onay Şahin, İhsan Aydın ve Filiz Balta sahne alacak.

ALKARDER Başkanı Recep Hacıfazlıoğlu, gazetecilere, Karadenizliler Derneği olarak ilçede birçok festival ve etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Alanya'da Hamsi Festivali'ni 3. kez gerçekleştirdiklerini belirten Hacıfazlıoğlu, "Bu sene yaklaşık 7 ton hamsi getirttik. Festivalde vatandaşlarımıza ücretsiz dağıtıyoruz. Ayrıca açılan stantlarla yöresel ürünlerimizi ziyaretçilerimizin beğenisine sunuyoruz." dedi.

Geçen yılki festivale 150-200 bin ziyaretçinin geldiğine dikkati çeken Hacıfazlıoğlu, beklentilerinin bu yıl bu rakamın aşılacağı yönünde olduğunu dile getirdi.

Hacıfazlıoğlu, bu tür organizasyonların kolay olmadığını belirterek, maddi destek veren Karadenizli iş insanlarına teşekkür etti.