Alanya'da okulda çıkan yangın söndürüldü

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde bir okulun giriş katındaki sınıfta çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Güllerpınarı Mahallesi Büyükhasbahçe Caddesi'ndeki Kemal Şuberi İlkokulu'nun giriş katındaki 1A sınıfında, klima ünitesinden kaynaklanan yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, okul yönetimi öğrencileri tahliye etti.

Okula gelerek yangını söndüren itfaiye ekipleri, binada mahsur kalanın olmadığını belirledi.

Çocuklarını merak eden veliler de okula geldi.

Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk de okula gelerek yangın hakkında bilgi aldı.

Kaymakam Öztürk, gazetecilere, bir sınıfta klima kaynaklı ufak çaplı bir yangının meydana geldiğini söyledi.

Öğle arası olduğu için sınıfların boş olduğunu belirten Öztürk, okul yönetimi ve itfaiye ekiplerinin olaya hızla müdahale ettiğini ve yangından kimsenin etkilenmediğini dile getirdi.

Zarar gören sınıfın tadilatının en kısa sürede yapılacağını dile getiren Öztürk, yangın nedeniyle okulda bugün öğleden sonra ve yarın eğitime ara verildiğini kaydetti.