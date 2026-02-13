Alanya'da sağanak nedeniyle bazı işletmelerin çardakları denize sürüklendi

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde su seviyesi yükselen Dim Çayı'nın üzerinde yer alan piknik işletmelerindeki çardaklar denize sürüklendi.
İlçede etkisini sürdüren sağanak nedeniyle debileri yükselen Dim Çayı ve Oba Çayı çevresindeki bahçe, iş yeri ve evler zarar gördü.
Dim Çayı'nın üzerinde bulunan bazı işletmelerin çay içine kurdukları çardaklar, yükselen sular nedeniyle yerinden sökülerek denize sürüklendi.
Denize ulaşan çardaklar, işletme sahipleri tarafından sudan çıkarılarak araçlara yüklendi.